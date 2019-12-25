Число засоров канализации города выросло на четверть

Причиной засоров стали маски и перчатки.

Во время пандемии коронавируса также пострадала и городская канализация, сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Стало известно, что количество засоров увеличилось на четверть. Виной тому стали маски и перчатки, которые смывают, а не выкидывают в мусорное ведро.

Кроме того, в канализацию стали попадать также влажные салфетки и другой бытовой мусор. В некоторых районах Петербурга количество проблем выросло на 25%, как, например, в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах. Засоры оказывают негативное влияние на работу сетей водоотведения. Специалисты полагают, что засоры в центре города происходят чаще из-за уклона канализационных сетей.

Ранее мы писали, что в 2021 году в Петербурге будут восстановлены еще 7 городских фонтанов.

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