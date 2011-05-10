Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

В 00:24 электроснабжение было восстановлено.

В течение часа специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение большей части потребителей Калининского и Красногвардейского районов Петербурга после технологического нарушения на подстанции компании ОЭК. Об этом вечером 23 июня сообщили в пресс-службе организации.

Персонал "Россети Ленэнерго" и диспетчеры организовали резервные схемы электроснабжения. С 00.24 все потребители получают электроэнергию, – говорится в сообщении.

Напомним, вечером в 22:36 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на электроподстанции "Ручьи". В администрации Ленобласти рассказали, что причиной пожара стала разгерметизация трансформатора.

В это время жители северной части Петербурга уже остались без света, воды, интернета и мобильной связи. Также в петербургском метро был увеличен интервал движения поездов от станции "Академическая" до "Девяткино".

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