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Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение после пожара на подстанции
Сегодня, 0:55
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Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

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В 00:24 электроснабжение было восстановлено.

В течение часа специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение большей части потребителей Калининского и Красногвардейского районов Петербурга после технологического нарушения на подстанции компании ОЭК. Об этом вечером 23 июня сообщили в пресс-службе организации.

Персонал "Россети Ленэнерго" и диспетчеры организовали резервные схемы электроснабжения. С 00.24 все потребители получают электроэнергию,

– говорится в сообщении.

Напомним, вечером в 22:36 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на электроподстанции "Ручьи". В администрации Ленобласти рассказали, что причиной пожара стала разгерметизация трансформатора. 

В это время жители северной части Петербурга уже остались без света, воды, интернета и мобильной связи. Также в петербургском метро был увеличен интервал движения поездов от станции "Академическая" до "Девяткино".

Фото: pixabay.com

Теги: авария, россети ленэнерго, электроснабжение
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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