Спецбригада в Пулково изолирует прибывших из Нью-Йорка россиян

Сценарий работы с прибывшими из-за границы гражданами в аэропорту уже четко отработан.

Прилетающих в Петербург из-за границы россиян в аэропорту встречают специальные бригады. Специалисты обеспечивают срочную изоляцию путешественников и контролируют перемещение прибывших людей по аэропорту и по городу. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В среду, 15 апреля, в Петербург прилетают 60 человек из Нью-Йорка. Как и по сценарию с другими прибывшими из-за рубежа самолетами, спецбригады проводят первичный медицинский контроль в салоне воздушного судна, затем, после схода по телетрапу, у туристов берут тесты на наличие коронавирусной инфекции. После процедур с путешественниками работают сотрудники Роспотребнадзора, которые оформляют документы, предписания с требованием полной самоизоляции на две недели и фотографируют прибывших.Снимки впоследствии помогают городской системе видеонаблюдения контролировать соблюдение самоизоляции. Багаж туристов дезинфицируют, при необходимости путешественникам выдают теплую одежду, свои чемоданы прибывшие получают, проходя по закрытым от других граждан коридорам. По домам или в пансионат Заря россиян развозят специальные автобусы, сопровождаемые машиной ГИБДД.

Со 2 апреля Пулково приняло шесть рейсов, с которыми на родину вернулось шесть сотен человек.

Ранее мы рассказывали, что на вывозном рейсе из Мадрида в Петербург вернутся 20 человек.

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