Спасший девочку от насильника пес из Петербурга получил премию в Италии

Впервые за всю 60-летнюю историю премии этой награды удостоен пес из России.

Служебный пес по имени Волк Меркурий из Центра кинологической службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти получил престижную итальянскую премию "Собачья верность". Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония состоялась вечером 16 августа на главной площади Сан-Рокко-ди-Камольи близ Генуи. Впервые за всю 60-летнюю историю премии этой награды удостоился пес из России.

В сентябре 2020 года овчарка Волк Меркурий спасла от изнасилования 15-летнюю жительницу Ломоносова. Пес вышел на след преступника, когда жертва была у него в руках. В том же месяце Волк Меркурий раскрыл нападение на эвакуаторщика "по горячим следам".

Ранее мы публиковали сюжет об овчарке.

Фото: Piter.TV