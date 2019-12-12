В Ломоносове задержали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу

Девочку отыскали при помощи собак.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Ломоносове задержали 36-летнего мужчину, который пытался изнасиловать школьницу. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около полуночи 9 сентября. В полицию Петродворцового района обратилась петербурженка, которая заявила, что её 15-летняя дочь не вернулась домой.

Девочку тут же начали искать. К помощи были подключены собаки. Служебный пес по кличке "Волк-Меркурий" взял след на перекрестке улицы Александровской и Ораниенбаумского проспекта. Он привел полицейских к заброшенному дому на Александровской улице, где и нашли школьницу.

В итоге ночью по подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего жителя Ломоносова. Как оказалось, мужчина угрожая школьнице ножом на берегу Финского залива совершил в отношении неё развратные действия. После он отвел десятиклассницу в заброшенный дом и намеревался изнасиловать её. Однако по независящим от него причинам совершить этого не смог. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что пьяный мужчина открыл стрельбу возле жилого дома на Просвещения.

Фото:pixabay