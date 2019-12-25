Пьяный мужчина открыл стрельбу возле жилого дома на Просвещения

Во вторник, 15 сентября, в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация о стрельбе возле одного из домов на проспекте Просвещения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Они задержали 32-летнего безработного мужчину, который на этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Пистолет изъяли. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.
В отношении нарушителя составили протокол и возбудили уголовное дело. Позже его отпустили под подписку о невыезде.
Ранее мы писали, что женщина устроила стрельбу в подъезде на проспекте Большевиков.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все