Пьяный мужчина открыл стрельбу возле жилого дома на Просвещения

В отношении нарушителя составили протокол и возбудили уголовное дело.

Во вторник, 15 сентября, в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация о стрельбе возле одного из домов на проспекте Просвещения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Они задержали 32-летнего безработного мужчину, который на этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Пистолет изъяли. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

В отношении нарушителя составили протокол и возбудили уголовное дело. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что женщина устроила стрельбу в подъезде на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.TV