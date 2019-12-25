Женщина устроила стрельбу в подъезде на проспекте Большевиков

Так хулиганка решила закончить словесную перепалку с жительницей дома.

Днем 4 июля в парадной одного из домов на проспекте Большевиков раздалась стрельба. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, виновницей переполоха стала неизвестная женщина.

Известно, что хулиганка ввязалась в словесный конфликт с 69-летней хозяйкой одной из квартир и взялась за оружие. Женщина четыре раза выстрелила из газового пистолета в сторону оппонентки. Полиция разыскивает 34-летнюю петербурженку, ее стражам порядка сообщила едва не пострадавшая от оружия женщина. Злоумышленница, несколько лет назад судимая условно, может передвигаться на белом "БМВ".

Ранее мы писали, что жертва пенсионера-насильника могла оболгать любовника из-за ссоры.

Фото: Piter.TV