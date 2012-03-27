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Спасенного в Фонтанке гуся отпустили на волю после реабилитации

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Серьезных травм у птицы не обнаружили.

Серого гуся, которого спас петербуржец из реки Фонтанки, вылечили и отпустили на волю. Об этом 21 августа рассказала пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Краснокнижного гуся заметил и вытащил из воды 9 августа местный житель, птица не могла взлететь. Здоровьем гуся занялись сотрудники комитета, орнитологи и волонтеры. Спустя почти две недели пернатый вернулся в естественную среду обитания. Гуся решили отпустить на волю в заказнике "Южное побережье Невской губы": там птица должна чувствовать себя комфортно. Гусь быстро освоился на новом месте обитания и скрылся в зарослях. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы ищут новый дом для красноухой черепахи из Таврического сада. 

Видео: комитет по природопользованию

 

 

Теги: гусь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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