Петербуржцы ищут новый дом для красноухой черепахи из Таврического сада

Большинство предложило отправить рептилию к зоологам или в контактный зоопарк.

В среду, 21 августа, в петербургском Таврическом саду нашли красноухую черепаху. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Каким образом черепаха очутилась на территории сада, неизвестно. Петербуржцы, которые знакомы с особенностями содержания таких рептилий, предположили, что бывшие хозяева намеренно избавились от питомца из-за большого количества проблем.

Многие покупатели красноухих черепах думают, что их животное останется маленьким. Но потом питомец вырастает, а вместе с ним повышаются и расходы на содержание: для комфортной жизни черепахе требуются большой террариум со специальным освещением, витамины и корма. К тому же, красноухая разновидность черепах является хищником и вполне может шокировать поеданием заботливо купленных лягушек.

Для потерянной черепахи тут же принялись искать новый дом. Правда, некоторые петербуржцы предложили оставить ее прямо в саду – по их словам, на зиму рептилия уйдет в спячку, а весной будет благополучно питаться травой. Тем не менее, большинство предложило отправить черепаху к зоологам или в контактный зоопарк. Нашлись и те, кто захотел взять питомца к себе домой, а наиболее кровожадные горожане захотели видеть черепаху на кухне ресторана.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что снесенный на Заневском проспекте ларек вновь появился на прежнем месте.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте