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Снесенный на Заневском проспекте ларек вновь появился на прежнем месте
Сегодня, 11:40
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nadezhda_sib

Снесенный на Заневском проспекте ларек вновь появился на прежнем месте

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Пустую "коробку" поставили около входа во двор.

На Заневском проспекте, 8 появилось новое помещение под киоск. В начале недели петербуржцам удалось добиться сноса ларька, но он снова появился на прежнем месте, сообщили очевидцы. 

Ранее на Заневском находилась торговая точка с фруктами и овощами, которая мешала проходу в арочный проем во двор. Вместо 6 квадратных метров ларек занял площадь 15 квадратных метров. После жалобы в комитет ко контролю за имуществом и комитет имущественных отношений, 19 августа "коробку" демонтировали. 

Однако спустя двое суток киоск появился вновь, но в этот раз уже без продукции. Теперь владелец помещения ищет новых арендаторов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что музей Фаберже намерен снести флигель Шуваловского дворца. 

Фото: k.insider, "Мегаполис"

Теги: киоск, ларек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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