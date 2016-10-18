Петербуржцы добились сноса ларька на Заневском проспекте

Киоск с фруктами и овощами загораживал действующий арочный проем во двор.

Петербуржцы добились сноса ларька возле дома №8 на Заневском проспекте. Утром 18 июля торговую точку демонтировали. Об этом сообщил K-insider.

Ранее Piter.TV писал, что местные жители требовали убрать киоск с фруктами и овощами из-за того, что он загораживал действующий арочный проем во двор. Законность постройки вызывала большое сомнение.

В документе было написано, что место арендовано под реализацию периодической печатной продукции. При этом размер ларька не должен был превышать 6 квадратных метров. Однако, по словам петербуржцев, торговая точка занимала площадь 15 квадратных метров. Кроме того, она сильно портила городской пейзаж.

Как жительница Санкт-Петербурга, а не деревни Гадюкино, ценю архитектурно завершенный облик территорий. Такой территорией является предмостная площадь у моста Александра Невского и начало Заневского. Есть вещи, ради которых было бы не лень сделать пару лишних шагов до помидоров" Местная жительница Татьяна Красавина

Жалоба была направлена в Комитет по контролю за имуществом и Комитет имущественных отношений. Ларек было решено демонтировать.

Фото: Piter.TV, K-insider