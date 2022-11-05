Нейросеть "Городовой" в Петербурге научили находить незаконные торговые павильоны

ИИ выявила 14 незаконных торговых точек и выписала штрафов на 700 тысяч рублей.

В Северной столице начали активно применять мобильные нейросетевые комплексы "Городовой" для борьбы с незаконными торговыми точками. Как сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), с начала августа система уже выявила 14 нарушений и выписала штрафов на общую сумму 700 тысяч рублей.

Под руководством вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина начальник ГАТИ Алексей Геращенко и временно исполняющий обязанности начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Эдуард Кузин заключили дополнительное соглашение о совместной работе. Это позволит оперативно передавать информацию о незаконных объектах на территориях многоквартирных домов в ГЖИ для принятия мер.

Информация о таких объектах на территориях многоквартирных домов теперь будет передаваться в ГЖИ для принятия мер по компетенции, что повысит комфорт жизни петербуржцев и сохранит облик города, пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудничество ГАТИ и ГЖИ продолжается с 2023 года. За это время удалось выявить 7 тысяч случаев несанкционированных графических изображений на фасадах многоквартирных домов. Использование нейросетевых комплексов "Городовой" значительно повысило эффективность борьбы с незаконной торговлей и другими нарушениями городского благоустройства.

Ранее Piter.TV сообщал, что разбитые стекла на остановках после вандалов обновили в Петербурге.

Фото: пресс-служба ККИ