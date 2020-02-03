Разбитые стекла на остановках после вандалов обновили в Петербурге

Город обновил стекла в павильонах на десятках улиц после повреждений.

В Санкт-Петербурге в 2025 году в остановочных павильонах заменили около 1,5 тыс. м² стекол. Большинство повреждений связано с действиями вандалов. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

По словам чиновника, несмотря на использование прочных современных материалов, чаще всего страдают боковые панели и крыши остановок. Летом зафиксированы случаи порчи стекол на 8-й Советской улице, улицах Звенигородской, Марата, Гагаринской, Садовой, Кржижановского, Коммуны, Октябрьской набережной и по другим адресам.

Для сравнения: за прошлый год в городе заменили 2,3 тыс. м² стеклянных конструкций.

Петриченко отметил, что прозрачные павильоны используют не только в эстетических целях, но и для обеспечения лучшего обзора и безопасности пассажиров.

Ранее туристический трамвай временно изменит привычный маршрут..

Фото: ВКонтакте/Сергей Петриченко