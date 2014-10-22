Туристический трамвай временно изменит привычный маршрут

Начало маршрута останется прежним — остановка находится по адресу: Большая Посадская улица, дом 24/2 (пересечение с улицей Чапаева).

Туристический трамвай Санкт-Петербурга изменит привычный маршрут из-за проведения дорожных работ на Невском проспекте, начиная с 17 августа. Эта информация опубликована пресс-службой предприятия "Горэлектротранс".

Начало маршрута останется прежним — остановка находится по адресу: Большая Посадская улица, дом 24/2 (пересечение с улицей Чапаева). Место высадки туристов также сохранится неизменным — остановка "Трамвайный парк № 3".

Маршрут следования трамвая будет скорректирован следующим образом: Большая Посадская улица → Сампсониевский мост → Боткинская улица → улица Академика Лебедева → Литейный мост → Литейный проспект → Инженерная улица → Садовая улица → набережная Лебяжьей канавки → Троицкий мост → улица Куйбышева → Трамвайный парк № 3.

График отправления трамваев останется прежним: рейсы отправляются в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.

Покупка билетов осуществляется предварительно и исключительно через онлайн-сервисы продажи.

Любые дополнительные вопросы касательно расписания маршрутов и экскурсионных туров можно задать сотрудникам экспозиционно-выставочного комплекса городского электротранспорта по номеру телефона: +7-981-980-01-93 (во время работы учреждения).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге изменили движение по улице Ломоносова из-за ремонта Невского.

Фото: Telegram / Горэлектротранс