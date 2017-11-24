Павильон раздора. Жители Красногвардейского района не рады новым торговцам

У дома №8 по Заневскому проспекту установили киоск с овощами и фруктами. Местные жители недовольны новой торговой точкой и требуют ее убрать.

Возмущение спровоцировало то, что павильон загораживает арочный проем, через который ходят люди. Информация об этом появилась в группе местных жителей "Про Охту" в соцсети "ВКонтакте". У пользователей законность постройки в таком месте вызывала сомнение.



Договор на размещение нестационарного торгового объекта был прочитан местными жителями, а его фотография оказалась в сети. В документе сказано, что место арендовано для реализации периодической печатной продукции. Кроме того, местные активисты утверждают, что заявленные в договоре условия о том, что размер не должен превышать 6 кв.м, также не соблюдены. По их измерениям, площадь, которую занимает киоск , равна приблизительно 15 кв.м, что является прямым нарушением.



Другой участник группы "ВКонтакте" написал и выложил в сеть заявление в Комитет по контролю за имуществом и Комитет имущественных отношений с просьбой обеспечить демонтаж объекта торговли и расторгнуть договор ввиду нарушения его условий.



Недовольство жителей вызвало и то, что киоск портит городской пейзаж.

Как жительница Санкт-Петербурга, а не деревни Гадюкино, ценю архитектурно завершенный облик территорий. Такой территорией является предмостная площадь у моста Александра Невского и начало Заневского. Есть вещи, ради которых было бы не лень сделать пару лишних шагов до помидоров

Татьяна Красавина, жительница Петербурга

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