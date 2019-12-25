В Петербурге освободили 12 земельных участков от мест незаконной торговли

Представители ведомства наведались в Выборгский, Московский и Кировский районы.

Накануне специалисты снесли незаконные торговые павильоны с 12-ти земельных участков в трёх районах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Мероприятия по препятствованию незаконной торговли прошли в Выборгском, Невском, Московском и Кировском районах.

В частности, представители ведомства демонтировали 3 павильона Юкковском шоссе в Парголово. Их площадь составляла 98 кв.м., а срок аренды давно истёк. Также были снесены павильоны на Енотаевской улиц и на улице Бабушкина, фургон на Приозерском шоссе и 3 торговых павильона около станции метро "Проспект Большевиков".

Ранее мы сообщили о том, что Смольный требует снести спортклуб Alex Fitness на Ушинского.

Фото: Пресс-служба Комитета по контролю за имуществом