Смольный требует снести спортклуб Alex Fitness на Ушинского

ККИ считает постройку незаконной и требует ее демонтировать.

В понедельник, 31 октября, согласно карточки регионального Арбитражного суда, сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга потребовали через суд снести здание на улице Ушинского, 19/2. Сейчас там располагается спортивный клуб Alex Fitness.

Ведомство направило иск к ООО "Детский центр ракеточных видов спорта "Ракетлон"". Согласно документу, демонтаж должны провести за 30 дней. В качестве третьего лица привлекли ООО "Алекс Фитнес".

Сотрудники ККИ уверены, что постройка незаконная. В случае, если собственник не станет ее демонтировать, этим займётся "Центр повышения эффективности использования госимущества".

Участок 4,5 тыс. "квадратов" арендуется "Ракетлон" с 2011 года. ККИ одновременно с иском настаивал на принятии обеспечительных мер в виде запрета Alex Fitness работать в этом здании до его сноса. Суд отказал ведомству.

Иск рассмотрят 14 декабря.

Фото: Вконтакте / Комитет по контролю за имуществом СПб