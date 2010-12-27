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Петербуржцы выловили из Фонтанки краснокнижного серого гуся
Сегодня, 21:28
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы выловили из Фонтанки краснокнижного серого гуся

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Птицу отвезли к специалистам.

В пятницу, 9 августа, петербуржцы выловили из Фонтанки краснокнижного серого гуся. Горожане поделились кадрами с чудесного спасения в соцсетях. 

Как рассказал спаситель пернатого, он заметил, как птица не могла взлететь с глади воды. Мужчина смог затянуть на сушу утопающую живность, но та испугалась проходящей мимо собаки и вновь ринулась в реку. Второй раз гусь уже сам подплыл к суше. 

В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности заявили, что это не просто птица, а краснокнижный серый гусь. В ближайшее время птицу осмотрят специалисты. 

Ранее мы сообщали о том, что в Великобритании родился шестилапый лабрадор.

Фото:телеграм-канал "Питерская булка"

 

 

Теги: новости спб, общество, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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