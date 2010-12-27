Птицу отвезли к специалистам.

В пятницу, 9 августа, петербуржцы выловили из Фонтанки краснокнижного серого гуся. Горожане поделились кадрами с чудесного спасения в соцсетях.

Как рассказал спаситель пернатого, он заметил, как птица не могла взлететь с глади воды. Мужчина смог затянуть на сушу утопающую живность, но та испугалась проходящей мимо собаки и вновь ринулась в реку. Второй раз гусь уже сам подплыл к суше.

В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности заявили, что это не просто птица, а краснокнижный серый гусь. В ближайшее время птицу осмотрят специалисты.

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Фото:телеграм-канал "Питерская булка"