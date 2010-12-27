Спасение экипажа подлодки в Баренцевом море оказалось бы нарушением закона

Моряки попробовали получить разрешение на эвакуацию, но не успели до взрыва.

"Коммерсантъ" заявил, что погибших моряков на подводной лодке в Баренцевом море можно было спасти. Однако, экипаж решил действовать согласно "Руководству по борьбе за живучесть", одобренному Военно-Морским флотом России. Неисполнение указа могло бы довести моряков подлодки до уголовного преследования.

Распорядок гласит, что подводники обязаны находиться в том отсеке, в котором его застал пожар. Журналисты отмечают, что моряки до последнего пытались бороться с пламенем, истратив на это все имеющиеся запасы средств. Если бы они оставили пост, то стали бы отвечать за свои действия уголовно. В результате на объекте погибло 14 человек. Руководство пробовало запросить разрешение на эвакуацию при начале задымления, но не успело этого сделать до взрыва.

Напомним, что наиболее вероятном причиной трагедии называют взрыв литий-ионного акумулятора. Его могли изготавливать на заводе в Санкт-Петербурге.

Ранее Piter.tv писал о том, что пятерых пострадавших на подлодке в Баренцевом море выписали из госпиталя.

Фото: Piter.tv.