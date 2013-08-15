СМИ: производителем сгоревшей на "Лошарике" батареи может быть петербургская компания

Речь идет о компании "Ригель", которая разрабатывала и испытывала такие аккумуляторы.

В пятницу, 19 июля стал известен возможный производитель сгоревшей батареи на подводной лодке "Лошарик". Им может быть компания "Ригель" из Петербурга, сообщила "Фонтанка.ру".

В 2015 году конструкторское бюро "Малахит" и "Ригель" могли разрабатывать и испытывать аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов. Есть вероятность, что одну из них доделали в 2016 году и установили на "Лошарике".

Напомним, что по предварительным данным, пожар на подлодке в Баренцевом море произошел из-за экспериментального аккумулятора. Известно, что взрыв произошел, когда аппарат "крепился" к лодке-носителю. Дело в том, что в момент стыковки произошло короткое замыкание, которые и стало причиной возгорания. В главкомате ВМФ отметили, что на подлодке были также установлены электрические движители, которые также работают от аккумуляторной батареи.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на трассе "Кола" водитель сбил пешехода на "зебре".

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