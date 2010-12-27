СК: возбуждено дело о халатности после гибели моряков в Баренцевом море

Оперативники проверяют продукцию завода "Ригель" в Петербурге.

Следственный комитет проверит продукцию, которую изготавливает петербургский аккумуляторный завод "Ригель". Причиной пристального внимания со стороны властей стал подрыв подводной лодки в Баренцевом море. Эксперты полагают, что причиной пожара мог стать аккумулятор, созданный в Северной столице.

На данный момент известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье за халатность. Изучается состояние всех батарей, выпустившихся с завода. Назначены технические экспертизы. Оперативники отметили, что ранее устройства проходили проверку на взрывоопасность. Теперь у специалистов есть вопросы с должностным лицам, занимавшихся испытаниями. Проверкой занимались без присутствия на месте событий заказчика - представителя Министерства обороны.

Напомним, что трагедия унесла жизни 14 человек. Позже их захоронили на Серафимовском кладбище.

Ранее Piter.tv писал о том, что спасение экипажа подлодки в Баренцевом море оказалось бы нарушением закона.

Фото: Piter.tv