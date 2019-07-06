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Сегодня, 14:06
2012
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На Серафимовском кладбище похоронили погибших в Баренцевом море подводников

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Траурное мероприятие состоялось в Петербурге.

На Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили 14 моряков, погибших 1 июля в Баренцевом море. 

По сообщению "Интерфакса", в гражданской панихиде приняли участие замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, командующий ВМФ РФ Николай Евменов, а также представители властей Петербурга. 

Всех моряков похоронили рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск". 

Ранее Piter.TV передал, что к Серафимовскому кладбищу приезжают близкие погибших и главнокомандующие Военно-морского флота России. По просьбе семей моряков, похороны проходили в закрытом режиме. 

Видео и фото: Piter.TV 

Теги: баренцево море, подводники, похороны, серафимовское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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