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На Серафимовском кладбище готовятся к церемонии захоронения погибших подводников в Баренцевом море

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Похороны пройдут в закрытом режиме.

Сегодня, 6 июля, на Серафимовском кладбище пройдут похороны погибших в Баренцевом море подводников. Моряков похоронят рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".

На месте побывал мобильный корреспондент Piter.TV. Он сообщил о том, что ко входу кладбища пребывают родственники и близкие погибших, священнослужители, а также главнокомандующие Военно-морского флота России. Точное время не оглашалось. Семьи погибших приняли решение не вызывать общественной шумихи.

В четверг, 4 июля, в Кронштадтском морском соборе прошла панихида. 

Трагедия на подводной лодке произошла первого июля в Североморске. Причиной гибели 14 моряков стал пожар в аккумуляторном отсеке. Молодые люди отравились продуктами горения. 

Видео: Piter.TV 

 

Теги: баренцево море, лошарик, подводники, похороны, серафимовское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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