На Серафимовском кладбище готовятся к церемонии захоронения погибших подводников в Баренцевом море

Похороны пройдут в закрытом режиме.

Сегодня, 6 июля, на Серафимовском кладбище пройдут похороны погибших в Баренцевом море подводников. Моряков похоронят рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".

На месте побывал мобильный корреспондент Piter.TV. Он сообщил о том, что ко входу кладбища пребывают родственники и близкие погибших, священнослужители, а также главнокомандующие Военно-морского флота России. Точное время не оглашалось. Семьи погибших приняли решение не вызывать общественной шумихи.

В четверг, 4 июля, в Кронштадтском морском соборе прошла панихида.

Трагедия на подводной лодке произошла первого июля в Североморске. Причиной гибели 14 моряков стал пожар в аккумуляторном отсеке. Молодые люди отравились продуктами горения.

Видео: Piter.TV