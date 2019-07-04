Видео: в Кронштадте прошла панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам

В ходе трагедии 1 июля погибли 14 моряков-подводников, служивших в Петергофе.

В четверг, 4 июля в Кронштадтском морском соборе прошла панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео из собора.

На панихиде присутствовали 180 священников и около 200 моряков местного гарнизона. Панихиду отслужит настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин). В петербургской епархии он возглавляет отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами.

Гибель моряков-подводников невосполнимая утрата для всей страны. настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин)

В это же время министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал основную причину трагедии в Баренцевом море, в ходе которой погибли 14 моряков-подводников.

Видео: Piter.TV