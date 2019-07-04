Видео: в Кронштадте прошла панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам

В четверг, 4 июля в Кронштадтском морском соборе прошла панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео из собора.
На панихиде присутствовали 180 священников и около 200 моряков местного гарнизона. Панихиду отслужит настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин). В петербургской епархии он возглавляет отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами.
Гибель моряков-подводников невосполнимая утрата для всей страны.
настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин)
В это же время министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал основную причину трагедии в Баренцевом море, в ходе которой погибли 14 моряков-подводников.
Видео: Piter.TV
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