Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Он выразил свои соболезнования и обсудил возможные меры по оказанию помощи родственникам погибших.

В субботу, 27 июля, Владимир Путин встретился с родственниками погибших в Баренцевом море офицеров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече президент РФ обсудил меры по оказанию помощи семьям подводников и выразил свои соболезнования. По информации "ТАСС", с Путиным увиделись члены семей 13 погибших офицеров.

Также присутствовали Министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Андрей Картаполов, главком Военно-Морским Флотом Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

Напомним, авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля около 21:00. Причиной трагедии стал пожар в аккумуляторном отсеке. В результате погибли 14 моряков-подводников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

Фото: kremlin.ru