Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы

Также глава государства посетит Кронштадт.

Владимр Путин прибудет на День Военно-морского флота в Петербург. В воскресенье, 28-го июля он примет участие в праздничных мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стало известно, что президент России обойдет парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Также он пример главный военно-морской парад в акватории реки. В нем примут участие 10 парадных расчетов, более 40 кораблей, катеров, подводных лодок и 41 воздушное судно.

Ранее Piter.TV подготовил материал с программой мероприятий в честь дня ВМФ, а также ограничениями.

Фото: visit-petersburg.ru