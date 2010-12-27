В результате погибло 14 моряков.

Во вторник, 9 июля, стало известно, что пожар на подлодке в Баренцевом море произошел из-за экспериментального аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, этот факт подтвердили пять структурно между собой не связанных источников. Известно, что взрыв произошел, когда аппарат "крепился" к лодке-носителю. Дело в том, что в момент стыковке произошло короткое замыкание, которые и стало причиной возгорания. В главкомате ВМФ отметили, что на подлодке также установлены электрические движители, которые также работают от аккумуляторной батареи.

Специалисты утверждают, что при взрыве такой батареи высота форса пламени достигает нескольких метров.

Ранее Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке.

Министр добавил, что потом возгорание распространилось дальше. Однако, Шойгу отметил, что лодку можно восстановить. К этому уже привлекли представителей промышленности и конструкторов.

Напомним, авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля около 21:00. По данным СМИ, моряки отдыхали после дежурства и не успели надеть защитные дыхательные аппараты. В результате пожара погибло 14 моряков.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный и "Водоканал" подвели итоги потопа в Петербурге

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