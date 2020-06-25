Реактор АС-31 будет отремонтирован в 2021 году.

Раскрыты перспективы сгоревшего российского "Лошарика". Об этом журналистам ТАСС рассказали два собственных источника. Эксперты уточнили, что восстановление атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 начнется не в 2020 году, как было запланировано ранее. Сроки работ сдвинуты на следующий год.

Один из источников агентства отметил, что операция по выгрузке активной зоны реактора "перешла на 2021 год". Первый в очереди на восстановление находится аппарат АС-15, после него - АС-31.

Напомним, что в ноябре 2019 года ТАСС заявил о том, что АС-31 "Лошарик" направлен на ремонт в "Звездочку", расположенную на территории Северодвинска Архангельской области.

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Видео: Youtube/ CBC News: The National