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На трассе "Кола" водитель сбил пешехода на "зебре"
Сегодня, 15:24
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nadezhda_sib

На трассе "Кола" водитель сбил пешехода на "зебре"

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Он переходил на разрешающий сигнал светофора.

На автодороге "Кола" во Всеволожском районе произошло очередное ДТП. Утром 19-го июля пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель "ВАЗа" сбил молодого человека 1995-го года рождения. За рулем был мужчина 1949-го года рождения. Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Мурманском шоссе пожилой водитель сбил пешехода

Фото: pixabay.com

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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