На Мурманском шоссе пожилой водитель сбил пешехода

Оба рассказывают разные версии того, что произошло.

Днем 19-го июля в поселке Разметелево на Мурманском шоссе произошло ДТП. Пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Версии о причинах ДТП у водителя "Жигулей" и пострадавшего молодого человека разошлись. Пожилой мужчина, который был за рулем, утверждает, что парень перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Пешеход говорит о том, что тогда он переходил по зебре на "зеленый".

Спустя 20 минут после ДТП приехала "скорая". Пострадавший не мог встать, он получил травму ноги. Его госпитализировали.

Все детали произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в универсаме "Народный" правоохранители ловили нелегальных мигрантов.

Видео: Piter.TV