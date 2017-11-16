В универсаме "Народный" правоохранители ловили нелегальных мигрантов

Сотрудники без регистрации стали разбегаться в разные стороны.

Правоохранители посетили торговый центр "Народный". Автомобиль ОМОНа заметили утром 19-го июля на проспекте Косыгина. Об этом сообщили очевидцы.

Стало известно, что правоохранители нагрянули в магазин с проверкой. Они выявляют незаконных мигрантов, которые там работают. По словам свидетелей, продавцы стали разбегаться.

На входе стоит несколько патрульных машин и автозак.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ФСБ России получит право отменять любые международные рейсы.

Фото: vk.com/unreleased_dtp