ФСБ России получит право отменять любые международные рейсы

Чиновники хотят усилить безопасность перелетов при помощи предоставления дополнительной власти ФСБ.

Министерство транспорта России хочет обязать авиакомпании передавать сведения ФСБ о каждом рейсе и его пассажирах. Данные нужно успеть передать не позже получаса до вылета воздушного судна. После выполнения этих условий они получат допуск на международные полеты. Отметим, что инициатива в нововведениях поступила от представителей ФСБ. Об этом сообщает "Коммерсантъ". На данный момент сотрудники Минтранса и Росавиации не прокомментировали проект.

Если авиаперевозчик отказался выполнять требование, то за повторный отказ может получить отмену разрешений на вылет сроком на один месяц. За три подобных случая - лишиться международного сообщения сроком на год.

Специалисты также считают, что Росавиации следует отменять рейсы в случае поступления данного приказа от надзорного ведомства. ФСБ может направить подобное обращение в случае, если существует угроза безопасности страны. Предварительно, новые требования к перелетам вступят в силу с 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтранс разработал правила регулирования онлайн-агрегаторов.

Фото: Piter.tv