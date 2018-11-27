Минтранс разработал правила регулирования онлайн-агрегаторов

Речь идет о разработке нового законопроекта и о внесении поправок в уже существующие нормы.

Минтранс представил закон для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Об этом сообщает "Коммерсант".

Речь идет о разработке нового законопроекта и о внесении поправок в уже существующие нормы. Теперь перевозчику необходимо иметь права категории B и стаж от двух лет. За сутки он может совершать не более двух поездок через агрегатор. Расчеты между попутчиком и перевозчиком возможны только через онлайн-сервис. Если выяснится, что водитель совершал коммерческие рейсы, его аккаунт заблокируют.

Документ будут рассматривать до 25 июля. Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил изданию, что Минтранс разрабатывает закон, но в правительство его еще не вносили.

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Видео: BlaBlaCar Russia