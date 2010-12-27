В Красном Селе задержали юного разрушителя каршерингово авто

Подросток просто решил развлечься.

Правоохранители задержали хулигана, который разбил стекло в каршеринговом автомобиле в Красном Селе. Об этом 26-го июня сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на 9-й отдел полиции Красносельского района.

Им оказался 15-летний юноша. Его вычислили благодаря камерам наблюдения. Подросток сообщил, что бил каршеринговые автомобили он только один раз. К остальным случаям он не причастен.

Инцидент произошел в пятом часу утра 22-го июня. Группа подростков "напала" на делимобиль, который стоял около торгового комплекса "Тетрис". Хулиганы разбили стекло машины, затем забрались внутрь.

Этот случай стал одним из серии атак на каршеринговые автомобили в Красном Селе. Причина агрессии пока непонятна. Местные жители думали, что разгромы совершают таксисты, которые сервисе аренды машины видят своих конкурентов.

Разбирательство с подростком закончилось тем, что его поставили на учет в полицию. Родителям пришлось компенсировать ущерб, нанесенный их сыном.

Остальных сообщников, если они были, пока не задержали.

Инициденты с участием каршеринга происходят нередко. На прошлой неделе в Петербурге авто врезалось в магазин с шавермой.

Фото: vk.com/id406213159