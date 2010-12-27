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В Красном Селе задержали юного разрушителя каршерингово авто
Сегодня, 11:25
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nadezhda_sib

В Красном Селе задержали юного разрушителя каршерингово авто

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Подросток просто решил развлечься.

Правоохранители задержали хулигана, который разбил стекло в каршеринговом автомобиле в Красном Селе. Об этом 26-го июня сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на 9-й отдел полиции Красносельского района. 

Им оказался 15-летний юноша. Его вычислили благодаря камерам наблюдения. Подросток сообщил, что бил каршеринговые автомобили он только один раз. К остальным случаям он не причастен.

Инцидент произошел в пятом часу утра 22-го июня. Группа подростков "напала" на делимобиль, который стоял около торгового комплекса "Тетрис". Хулиганы разбили стекло машины, затем забрались внутрь. 

Этот случай стал одним из серии атак на каршеринговые автомобили в Красном Селе. Причина агрессии пока непонятна. Местные жители думали, что разгромы совершают таксисты, которые сервисе аренды машины видят своих конкурентов. 

Разбирательство с подростком закончилось тем, что его поставили на учет в полицию. Родителям пришлось компенсировать ущерб, нанесенный их сыном. 

Остальных сообщников, если они были, пока не задержали.

Инициденты с участием каршеринга происходят нередко. На прошлой неделе в Петербурге авто врезалось в магазин с шавермой. 

Фото: vk.com/id406213159

Теги: каршеринг, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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