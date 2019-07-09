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Пятерых пострадавших на подлодке в Баренцевом море выписали из госпиталя

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Мужчины направлены домой с контузией.

Пятерых пострадавших во время пожара на подлодке в Баренцевом море выписали из госпиталя. Об этом сообщает РБК. Ранее пациенты были направлены в военно-морской клинический центр прямо с места трагедии. Известно, что госпиталь находится в Североморске. 

Отметим, что среди пострадавших один гражданский и четыре офицера. Согласно источнику издания, первый выписанный может быть сотрудником Северодвинского завода. 

Медики отмечают, что все поступившие в больницу имеют контузию. Молодые люди находились в центральном отсеке подводного судна. Взрыв или пожар произошел в носовой части подлодки. В этой части располагался аккумулятор.

Ранее Piter.tv писал о том, что найдены первые очевидцы аварии на Баренцевом море.

Видео: Минобороны РФ

Теги: баренцево море, лошарик, подлодка, пострадавшие, североморск
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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