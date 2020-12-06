Спасатели спустили женщину, которой стало плохо на колоннаде Исаакия

Для ее транспортировки в машину скорой к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения, в частности, 78-метровый пожарный подъемник.

Спасатели спустили женщину, которой стало плохо с сердцем на колоннаде Исаакиевского собора и передали медикам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На колонаде Исаакиевского собора женщине стало плохо. Для ее транспортировки в машину скорой к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения, в частности, 78-метровый пожарный подъемник.

В итоге спасатели при помощи носилок транспортировали женщину по маршевой лестнице и передали медикам.

Ранее в Петербурге к профессору с больным сердцем за целый день не приехала скорая.

Видео: Piter.tv