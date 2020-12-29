В ГУ МЧС бьют тревогу в связи с выходом граждан на лед, который запрещен постановлением правительства Северной столицы.

Спасатели сняли порядка 100 человек со льда на реке Глухарке в Петербурге. О деталях происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице 7 января. Там отметили, что сегодня спасателям пришлось выезжать на перекресток Богатырского и Шуваловского проспектов. Людям, находившимся на льду (среди них были и взрослые, и дети), грозила реальная опасность, испытывая лёд на реке на прочность.

Кроме того, 7 января представители МЧС и полиции вывели с ледового покрытия Невы у проспекта Обуховской обороны на берег двоих детей, с которыми провели разъяснительную беседу.

В главном управлении бьют тревогу в связи с выходом граждан на лед, который запрещен постановлением правительства Северной столицы.

В Петербурге запретили выходить на лед водоемов до 15 января. За выход на лед в запрещенный период возможно предупреждение или штраф в размере 1000-5000 рублей. Выезд на транспортном средстве на лед – штраф 1500-5000 рублей. Штраф для юридических лиц составляет 20 тысяч рублей.

Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь, как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой – собственной жизнью! – отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

В период новогодних праздников за соблюдением правил также следят спасатели. Они патрулируют береговую линию. Если к 15 января лед не наберет достаточную прочность, то запрет выхода на лед продлят. Решение будут принимать на основании заключений метеорологов и спасателей.

Фото: Piter.tv