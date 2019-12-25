Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Спасатели снимали упавшего на крышу кафе на Морской набережной. Снимки с места происшествия показали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" вечером в воскресенье, 27 декабря.

Местные жители рассказали, что мужчина упал с балкона жилого дома и свалился на "козырёк" кафе, расположенного под его окнами. На кадрах с места происшествия можно увидеть, как спасатели достают мужчину с крыши при помощи пожарной лестницы. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Инциденты в доме на Морской набережной не были редкостью в 2020 году – мы сообщали об падении с высоты в июле и взрыве газового баллона в апреле.

Ранее мы сообщали, что мужчина погиб от удара током при попытке снять кабель в заброшенном здании на Московском шоссе.

Фото: vk.com/spb_today