На видео показано, как от взрыва газового баллона в Петербурге вылетают окна

По данным МЧС, пострадавших нет.

В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на котором видео, как из окна дома на Морской набережной выпадает оконная рама. Это произошло в момент взрыва газового баллона в квартире на 10-м этаже дома.

Ранее мы сообщали о том, что 13 апреля в квартире на Морской набережной в Василеостровском районе Петербурга взорвался газовый баллон.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Как уточнили спасатели, произошла разгерметизация туристического газового баллона (для горелки) в 300 мл. По данным МЧС, пострадавших нет. Отмечается, что во время взрыва повредилось остекление одной рамы.

Видео: Piter.tv