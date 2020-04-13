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На видео показано, как от взрыва газового баллона в Петербурге вылетают окна

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По данным МЧС, пострадавших нет.

В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на котором видео, как из окна дома на Морской набережной выпадает оконная рама. Это произошло в момент взрыва газового баллона в квартире на 10-м этаже дома.

Ранее мы сообщали о том, что 13 апреля в квартире на Морской набережной в Василеостровском районе Петербурга взорвался газовый баллон. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Как уточнили спасатели, произошла разгерметизация туристического газового баллона (для горелки) в 300 мл. По данным МЧС, пострадавших нет. Отмечается, что во время взрыва повредилось остекление одной рамы. 

Видео: Piter.tv

Теги: взрыв, газ, петербург
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости СПб,

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