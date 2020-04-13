В квартире на Морской набережной произошел взрыв газового баллона

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в квартире на Морской набережной взорвался газовый баллон. Об этом сообщает Главное отделение МЧС по Петербургу.
"11:04 13.04.2020 С-Пб, Василеостровский р-н, Морская набережная, д.15, кв.226, произошла разгерметизация туристического газового баллона (для горелки) 300мл",
—сказано в сообщении.
По данным МЧС, пострадавших нет. Отмечается, что во время взрыва повредилось остекление одной рамы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Видео:Piter.TV
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