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В квартире на Морской набережной произошел взрыв газового баллона

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По данным МЧС, пострадавших нет.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в квартире на Морской набережной взорвался газовый баллон. Об этом сообщает Главное отделение МЧС по Петербургу.

"11:04 13.04.2020 С-Пб, Василеостровский р-н, Морская набережная, д.15, кв.226, произошла разгерметизация туристического газового баллона (для горелки) 300мл",

—сказано в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших нет. Отмечается, что во время взрыва повредилось остекление одной рамы. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Королева со стрельбой задержали легковой автомобиль.

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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