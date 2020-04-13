В квартире на Морской набережной произошел взрыв газового баллона

По данным МЧС, пострадавших нет.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в квартире на Морской набережной взорвался газовый баллон. Об этом сообщает Главное отделение МЧС по Петербургу.

"11:04 13.04.2020 С-Пб, Василеостровский р-н, Морская набережная, д.15, кв.226, произошла разгерметизация туристического газового баллона (для горелки) 300мл", —сказано в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших нет. Отмечается, что во время взрыва повредилось остекление одной рамы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Королева со стрельбой задержали легковой автомобиль.

Видео:Piter.TV