Причины задержания остаются неизвестными.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что на проспекте Королева со стрельбой задержали легковой автомобиль. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

"Ночью со стрельбой задержали автомобиль на проспекте Королева", —сказано в сообщении.

По словам местных жителей, иномарку белого цвета задержали три машины дорожно-патрульных служб. Отмечается, что во время задержания была слышна стрельба.

Причины такого задержания выясняются. О пострадавших пока никакой информации нет.

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Даниил Иванов