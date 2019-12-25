В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что на проспекте Королева со стрельбой задержали легковой автомобиль. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
"Ночью со стрельбой задержали автомобиль на проспекте Королева",
—сказано в сообщении.
По словам местных жителей, иномарку белого цвета задержали три машины дорожно-патрульных служб. Отмечается, что во время задержания была слышна стрельба.
Причины такого задержания выясняются. О пострадавших пока никакой информации нет.
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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Даниил Иванов
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