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На проспекте Королева со стрельбой задержали легковой автомобиль
Сегодня, 11:11
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IRINA_CHALKINA

На проспекте Королева со стрельбой задержали легковой автомобиль

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Причины задержания остаются неизвестными.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что на проспекте Королева со стрельбой задержали легковой автомобиль. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

"Ночью со стрельбой задержали автомобиль на проспекте Королева",

—сказано в сообщении.

По словам местных жителей, иномарку белого цвета задержали три машины дорожно-патрульных служб. Отмечается, что во время задержания была слышна стрельба. 

Причины такого задержания выясняются. О пострадавших пока никакой информации нет. 

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Даниил Иванов

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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