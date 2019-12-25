Квартиру петербургского юриста оставили без украшений и 2 миллионов рублей

Грабители не скупились и вынесли из чужого жилья практически все ценности.

В воскресенье, 12 апреля, в полицию обратилась петербурженка, работающая юристом в одной из городских компаний. Женщина рассказала, что ее квартиру на улице Добровольцев обокрали. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что неизвестный мог проникнуть в квартиру в период с 9 по 12 апреля. Преступник подобрал ключ к замку входной двери и вынес из квартиры массу ценных вещей, среди которых оказались 650 тысяч рублей, 600 долларов, 800 евро, старинные монеты, наручные часы, а также множество украшений – серьги, браслеты, цепочки. Набив карманы награбленным, злоумышленник скрылся с места. Общий ущерб хозяйка квартиры оценила в 2,8 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.

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