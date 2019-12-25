Мужчина погиб от удара током при попытке снять кабель в заброшенном здании на Московском шоссе

Личность погибшего еще не установлена.

Днем 24 декабря в полицию сообщили о найденном в заброшенном здании на территории ООО "Самсон" на Московском шоссе трупе. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция обнаружила в доме №13 между трансформаторными будками тело мужчины 40 лет на вид. Внешних признаков насильственной смерти на трупе не было, но нашлись признаки смерти от поражения электрическим током. Предположительно, мужчина пытался снять кабель.

Личность погибшего еще не установлена, труп направлен в морг.

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Фото: pixabay