Рабочий сорвался с 10-метровой высоты при строительстве школы на Крестовском проспекте

Пострадавшего в шоковом состоянии госпитализировали.

Утром 16 декабря в Петроградском районе Петербурга произошел несчастный случай. На строительной площадке с 10-метровой высоты сорвался 39-летний рабочий, гражданин Узбекистана. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во время строительства школы на Крестовском проспекте, 9. По словам других рабочих, мужчина сорвался вниз во время проведения работ по утеплению кровли строящегося здания.

Пострадавшего увезли в больницу в шоковом состоянии и с многочисленными травмами. Мужчину поместили в операционную. В настоящий момент о его состоянии ничего не известно.

По факту случившегося проводится проверка. Компания, в которой работает мигрант, является подрядчиком.

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Фото: pixabay.com