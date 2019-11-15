Спасатели локализовали пожар в Пушкинском районе

С огнем борются 38 человек.

В 17:41 спасателям удалось локализовать пожар в Пушкинском районе, где выгорел ангар по всей площади. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС вечером 28 июля.

Около 15:30 в управление МЧС поступило сообщение о пожаре в Пушкинском районе, в ангаре на Рабочем переулке. Одноэтажное здание, размером 30 на 50 квадратных метров горел по всей площади. К ликвидации пожара привлечено 38 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что пожар в квартире на Светлановском проспекте тушили 18 спасателей.

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