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В Пушкинском районе выгорел ангар по всей площади
Сегодня, 16:47
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В Пушкинском районе выгорел ангар по всей площади

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Пожар тушили 20 спасателей.

В среду, 28 июля, около 15:30 в управление МЧС поступило сообщение о пожаре в Пушкинском районе, в ангаре на Рабочем переулке. 

Одноэтажное здание, размером 30 на 50 квадратных метров горел по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Достоверной информации о причинах возгорания пока нет. 

Ранее мы писали, что пожар в квартире на Светлановском проспекте тушили 18 спасателей.

Фото: Piter.tv

Теги: пожар, пушкинский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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