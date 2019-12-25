В Пушкинском районе выгорел ангар по всей площади

В среду, 28 июля, около 15:30 в управление МЧС поступило сообщение о пожаре в Пушкинском районе, в ангаре на Рабочем переулке.
Одноэтажное здание, размером 30 на 50 квадратных метров горел по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.
Достоверной информации о причинах возгорания пока нет.
Ранее мы писали, что пожар в квартире на Светлановском проспекте тушили 18 спасателей.
Фото: Piter.tv
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