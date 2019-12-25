В Пушкинском районе выгорел ангар по всей площади

Пожар тушили 20 спасателей.

В среду, 28 июля, около 15:30 в управление МЧС поступило сообщение о пожаре в Пушкинском районе, в ангаре на Рабочем переулке.

Одноэтажное здание, размером 30 на 50 квадратных метров горел по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Достоверной информации о причинах возгорания пока нет.

Ранее мы писали, что пожар в квартире на Светлановском проспекте тушили 18 спасателей.

Фото: Piter.tv