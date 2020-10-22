Спасатели достали экипаж из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16"

Три члена экипажа приземлились на территории Казахстана.

Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16" россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди. Космонавты и астронавт вернулись с Международной космической станции на корабле "Союз". Трансляцию мероприятия вели представители "Роскосмоса".

Известно, что космический корабль отделился от станции в 2:32 часов по московскому времени. Двигательная установка включилась на торможение в 05:01 утра. После этого аппарат начал уходить с орбиты. Затем "Союз" разделился на отсеки. Экипажу пришлось испытать перегрузки около 4g.

В рамках 196-суточной миссии экипаж принял два грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский Cygnus. Также МКС посетил впервые с 2011 года американский корабль с экипажем. Речь идет о Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Четыре раза специалисты выходили в открытый космос.

Напомним, что на данный момент на МКС находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американка Кэтлин Рубинс.

Россиянин Сергей Рыжиков стал командиром МКС.

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ