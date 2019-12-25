Спасатели Петербурга подготовились к сезону зимней рыбалки и экстремалов на льду

Скоро специалисты начнут проводить профилактические беседы.

Поисково-спасательная служба Петербурга полностью подготовилась к сезону зимней рыбалки и выходу охотников-экстремалов на тонкий лед. Как рассказали в пресс-службе Смольного, минувшей зимой с ненадежного льда сняли свыше 40 рыбаков. Сейчас в готовности находится 3831 человек и 650 единиц техники.

Прогноз Гидрометцентра обещает образование льда на Неве, Финском заливе и других водных объектах города к концу декабря, хотя уже с 15 декабря власти запретили выход на лед. Запрет будет действовать до 15 января, а весной, в период таяния льда, запрет заработает снова с 15 марта.

В ближайшее время спасатели отправятся на профилактическую работу и будут разъяснять юным и взрослым горожанам о правилах поведения на водоемах зимой. Особенно часто будут посещать места, где люди массово выходят на замерзшую воду, а также самые "рыбные" места в акватории Невской губы и Финского залива.

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Фото: Piter.TV