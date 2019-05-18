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На улицах Петербурга к 2025 году увеличат число камер видеонаблюдения в четыре раза
Сегодня, 21:23
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smirenny

На улицах Петербурга к 2025 году увеличат число камер видеонаблюдения в четыре раза

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К 2025 году количество камер должно достигнуть 179 тысяч.

За пять лет, к 2025 году, в Петербурге почти в четыре раза увеличится число камер видеонаблюдения, сообщили в Смольном.

Так, в 2021-2023 году установят более 23 тысяч новых камер, а к 2025 году их количество достигнет 179 тысяч. На данный момент в городе действуют 46 тысяч камер. Власти обратятся за помощью к компании "Яндекс", совместно они установят территории, которые не охвачены видеонаблюдением. 

Так, к 2025 году в Петербурге не останется "белых пятен". 

Ранее мы писали, что Смольный разработает меры поддержки ресторанного бизнеса в условиях пандемии.

Фото: pixabay

Теги: камеры видеонаблюдения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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