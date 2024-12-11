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В Ленобласти в 2024 году установили 590 камер видеонаблюдения
Сегодня, 9:27
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В Ленобласти в 2024 году установили 590 камер видеонаблюдения

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За правопорядком и безопасностью следят около 3,6 тыс. видеокамер.

В прошлом году в Ленобласти число камер, подключенных к системе интеллектуального видеонаблюдения "Безопасный город", увеличилось на 590. Об этом сообщили в администрации региона 13 февраля. 

За правопорядком и безопасностью следят около 3,6 тыс. видеокамер. Часть из них с возможностью распознавания государственных регистрационных знаков установлена в зоне риска создания незаконных свалок.  

За 11 месяцев 2024 года благодаря "Безопасному городу" в области раскрыли более 100 преступлений. 

Дальнейшее масштабирование системы на новые общественные пространства, улицы, дороги, социальные объекты поможет правоохранителям и службам контроля экологической безопасности в работе по обеспечению правопорядка в регионе. 

Михаил Ильин, вице-губернатор Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что за камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь отвечает комтранс Петербурга. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

Теги: камеры видеонаблюдения, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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