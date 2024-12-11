В Ленобласти в 2024 году установили 590 камер видеонаблюдения

За правопорядком и безопасностью следят около 3,6 тыс. видеокамер.

В прошлом году в Ленобласти число камер, подключенных к системе интеллектуального видеонаблюдения "Безопасный город", увеличилось на 590. Об этом сообщили в администрации региона 13 февраля.

За правопорядком и безопасностью следят около 3,6 тыс. видеокамер. Часть из них с возможностью распознавания государственных регистрационных знаков установлена в зоне риска создания незаконных свалок.

За 11 месяцев 2024 года благодаря "Безопасному городу" в области раскрыли более 100 преступлений.

Дальнейшее масштабирование системы на новые общественные пространства, улицы, дороги, социальные объекты поможет правоохранителям и службам контроля экологической безопасности в работе по обеспечению правопорядка в регионе. Михаил Ильин, вице-губернатор Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что за камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь отвечает комтранс Петербурга.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти